Макрон закликав патріотів об'єднатися навколо нього проти Ле Пен

Еммануель Макрон виступив перед своїми прихильниками і закликав усіх патріотів проголосувати за нього в другому турі виборів, повідомляє Reuters.

"Я хочу стати президентом всіх патріотів проти загрози націоналістів", - заявив він.

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Макрон, чия партія жодного разу не брала участь у парламентських виборах, також заявив, що разом із прихильниками буде боротися за те, щоб отримати більшість у законодавчому органі країни на виборах у червні.

"За рік ми змінили обличчя французької політики", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.