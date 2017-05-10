Лавров розповів, про що говорив із Тіллерсоном і Трампом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем США Рексом Тіллерсоном заявив, що буде продовжено пошук шляху зближення позицій за Мінськими угодами.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це керівник МЗС РФ сказав у Вашингтоні за підсумками переговорів.

«Говорили також про інші проблеми (крім Сирії - УНІАН), з якими зустрічається світове співтовариство і де ми спільно із США й іншими гравцями можемо зіграти позитивну роль. Згадувалося палестино-ізраїльське врегулювання в цьому контексті, згадувалася ситуація в Афганістані і ситуація з виконанням Мінських домовленостей з українського врегулювання», - сказав Лавров.

«Домовилися з цих питань продовжувати робочі контакти, шукати шляхи зближення позицій всіх зацікавлених сторін», - додав він.