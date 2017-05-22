КНДР заявила про успішний запуск балістичної ракети

Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети середньої дальності, метою якого була перевірка системи наведення ядерної боєголовки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК).

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Згідно з повідомленням ЦТАК, за запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він розпорядився почати серійне виробництво цієї ракети, призначеної для стратегічних військ.

Наголошується, що запуск був необхідний також для перевірки роботи твердопаливного двигуна і відділення ступенів ракети. Ракета Pukguksong-2, характеристики якої не розкриваються, тепер готова до того, щоб її поставили на бойове чергування.

У Білому домі заявили, що дальність польоту ракети в ході нинішнього пуску була меншою, ніж під час попередніх трьох випробувань. Як передає Reuters, посилаючись на дані південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 500 кілометрів, піднявшись на висоту в 560 км.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 21 травня, Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети. Ракета була випущена із східного узбережжя КНДР. Це вже другий ракетний запуск у Північній Кореї за останній тиждень.

Рада безпеки ООН у вівторок, 23 травня, проведе екстренну нараду, у зв'язку з останніми ракетними випробуваннями КНДР.

В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становлять загрозу як для самих США, так і їх союзників у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.