В результаті теракту в Манчестері загинула 8-річна дівчинка

В результаті теракту на концерті в Манчестері загинула 8-річна дівчинка Саффі Роуз Руссос. Про це повідомляє ВВС.

Дівчинка жила у місті Лейленд (графство Ланкашир) в 50 км від Манчестера. Інформацію про її загибель підтвердила міська рада Ланкаширу.

Саффі була на концерті американської співачки Аріана Гранде зі своєю матір'ю і старшою сестрою, які, за попередньою інформацією, перебувають у лікарні, де проходять лікування.

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Раніше також стало відомо ім'я ще однієї жертви теракту. Загиблою виявилася 18-річна студентка Джорджина Калландер.

Також, що при вибуху на Манчестер Арені, який стався минулої ночі під час концерту Аріана Гранде, загинули 22 людини. Серед загиблих були і діти.