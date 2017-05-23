Теракт у Манчестері: напад міг скоїти британець – ЗМІ

Чоловік, який здійснив теракт у Манчестері можливо є британцем або ж має британське походження. Про це повідомляє кореспондент BBC Денні Шоу у своєму Twitter.

Однак, офіційного підтвердження інформації немає.

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«Хоч і немає підтвердження офіційного, але BBC вважає, що манчестерський терорист був британцем або із Великобританії», - написав він.

Not confirmed officially but BBC understands Manchester terror attacker was British or from UK. — Danny Shaw (@DannyShawBBC) May 23, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

Пізніше, поліція Манчестера підтвердила інформацію про першого затриманого в розслідуванні вчорашнього кривавого теракту під час концерту Аріани Гранде.

"Що стосується вчорашнього інциденту в "Манчестер Арені", ми можемо підтвердити, що в Південному Манчестері затриманий 23-річний чоловік", - повідомила поліція в "Твіттері".