Теракт у Манчестері: напад міг скоїти британець – ЗМІ

Чоловік, який здійснив теракт у Манчестері можливо є британцем або ж має британське походження. Про це повідомляє кореспондент BBC Денні Шоу у своєму Twitter.

Однак, офіційного підтвердження інформації немає.

«Хоч і немає підтвердження офіційного, але BBC вважає, що манчестерський терорист був британцем або із Великобританії», - написав він.

