Бойовики "ІДІЛ" розповіли про розміщення вибухівки на концерті у Манчестері

Терористичне угруповання «Ісламська держава», взявши на себе відповідальність за смертельну атаку в понеділок в Манчестері, заявила, що вибуховий пристрій був розміщений у натовпі людей на концерті.

Про це йдеться в заяві угруповання, опублікованій у мессенджері Telegram, повідомляє Reuters.

«Одному з солдатів Халіфату вдалося розмістити вибуховий пристрій серед хрестоносців, що зібралися у місті Манчестер", – йдеться в заяві.

За інформацією поліції, вибуховий пристрій був розроблений для максимального ураження – з нього розлетілись металеві уламки, вражаючи тіла любителів музики, передає Голос Америки.

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Як повідомляв УНІАН, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення.

За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

Поліція затримала в Південному Манчестері 23-річного чоловіка, підозрюваного у причетності до здійснення теракту.