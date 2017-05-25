У Лівії затримали брата й батька ймовірного смертника з Манчестера

У столиці Лівії Триполі був затриманий молодший брат і батько підозрюваного у виконанні терористичної атаки у Манчестері Салмана Абеді, передає Deutsche Welle.

Як повідомив у середу, 24 травня, речник антитерористичних сил Лівії, Хашем Абеді, 1997 року народження, був затриманий правоохоронцями ввечері напередодні, 23 травня.

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Його підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Також, за даними лівійських правоохоронців, він підтримував контакти зі старшим братом та нібито знав про підготовку теракту у Манчестері.

Згодом стало відомо про затримання у Лівії батька Салмана Абеді, 51-річного Рамадана Абеді. Його було затримано для проведення допитів.

Раніше Рамадан Абеді у телефонній розмові з агентством AP запевнив, що його син Салман не скоював те, у чому його підозрюють, і що він готувався до здійснення паломництва до Саудівської Аравії.

"Ми не підтримуємо вбивство невинних людей. Це не ми. Ми не ті, хто підриває себе серед невинних. Ми ходимо до мечетей, цитуємо Коран, але не робимо таких речей", - запевнив батько підозрюваного.

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Нагадаємо, ввечері у понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде пролунав вибух, внаслідок якого загинули 22 особи і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс із собою саморобний вибуховий пристрій. 23 травня відповідальність за теракт у Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Ввечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного у вчиненні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера протягом останніх щонайменше десяти років.