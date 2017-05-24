The Guardian показала фото смертника з Манчестера

Британська газета The Guardian оприлюднила фотографію 23-річного Салмана Абеді, якого вважають терористом-смертником, що підірвав себе ввечері 22 травня на Манчестер Арені після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Цей знімок зроблений під час уроку ісламу в мечеті Дідсбері.

Читайте такожСША не підтвердили причетність ІД до теракту в Манчестері

Поліція намагається встановити, діяв Абеді самостійно чи був спільником у більш широкій терористичній мережі.Як повідомлялося раніше, Абеді народився у Великобританії в сім'ї лівійців. Сусіди розповіли, що хлопець "дивно поводився" за кілька тижнів до вчинення вбивства 22 осіб. За їхніми словами, було чути, як 22-річний нападник "виспівував ісламські молитви на вулиці біля свого будинку" в південній частині міста.

Як писав УНІАН, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламістське угруповання повідомило, що один з його "солдатів" активував вибухівку під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

У той же час розвідка США поки не підтверджує зв'язок між "Ісламською державою" і терористом-смертником в Манчестері.

В результаті теракту в Манчестері були поранені щонайменше 119 чоловік. Серед постраждалих 59 осіб було госпіталізовано, в тому числі 12 дітей. Ще 60 осіб отримали медичну допомогу на місці.