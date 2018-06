ЗМІ повідомляють про "вибухи" біля стадіону в Манчестері під час концерту, є жертви

Як повідомляє газета Daily Mail, два "вибухи" прогриміли в понеділок біля критого стадіону міста Манчестер, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде.

Видання посилається на свідків, за словами яких, після цього поблизу "Манчестер-Арени", де зібралися тисячі людей, почалася паніка.

"Аріана Гранде закінчила останню пісню і залишила сцену, і тут же почувся гучний вибух", - цитує видання слова очевидця події.

На відео, опублікованому очевидцями в соціальних мережах, видно, що люди в паніці намагаються вибратися із залу, до арени під'їхали десятки автомобілів поліції, а також карет швидкої допомоги.

People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH

Поліція Великого Манчестера на своїй сторінці в Twitter повідомила про загиблих і поранених після двох можливих вибухів.

"Є підтверджені випадки загибелі людей", - йдеться в повідомленні. У повідомленні підкреслюється, що також є поранені.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

Також поліція пропросила людей "триматися подалі" від стадіону після повідомлень про інцидент.

При цьому, поліція досі не підтвердила інформацію про вибухи, але назвала ситуацію "серйозним інцидентом".

Телеканал Sky News з посиланням на Twiter очевидців повідомив, що відвідувачі концерту співачки Аріани Гранде писали про звуки, схожі на "постріли" або "звуки бомби". Але цілком імовірно, що люди прийняли за вибух звук динаміка, що лопнув.

Газета Mirror повідомляє, що після того, як пролунали оплески, на стадіоні почалася паніка, люди почали розбігатися. На відео, яке в даний час стрімко поширюється в соцмережах, видно, що багато глядачів концерту тримають в руках великі повітряні кулі. ЗМІ не виключили, що в якості "вибуху" був прийнятий звук такої кулі, що луснула поблизу мікрофона.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE