У Bellingcat анонсували вихід двох нових доповідей стосовно збиття літака рейсу MH17

Група міжнародних експертів-розслідувачів Bellingcat анонсувала вихід двох нових доповідей, присвячених збиттю літака рейсу MH17 на Донбасі, як повідомляє ТСН.

Перша і коротша доповідь буде стосуватися відкриття фотографії російського "Бука", яка була зроблена до трагедії рейсу MH17. Ця світлина була поширена російським механіком, який був у Курську, ймовірно, навесні 2013 року.

"Це фото і наш аналіз його служить "відсутньою ланкою" у визначенні місця розташування і видимих деталей "Бука" у проміжку між зимою 2012/13 і літом 2014 року", - йдеться у повідомленні.

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Друга і набагато довша доповідь вийде під заголовком "MH17 - Водії конвою російського "Бука" у червні і липні 2014 року". Це дослідження визначає солдат-водіїв, які могли транспортувати "Бук" до російсько-українського кордону, після чого його перемістили до Східної України, де був збитий літак рейсу MH17.

"Крім того, ми деталізували окремі вантажні автомобілі та причепи, які брали участь в двох ключових конвоях з червня по липень 2014 року, які були розміщені поблизу кордону Росії і України, надаючи додаткові подробиці діяльності російського 2-го автомобільного батальйону 69-ї Окремої бригади матеріально-технічного забезпечення (військова частина 11385) і 147-ого автомобільного батальйону матеріально-технічного забезпечення (військова частина 83466)", - йдеться у повідомленні Bellingcat.

Доповіді будуть опубліковані анлійською і російською мовами у понеділок, о 7.30 ранку за київським часом.