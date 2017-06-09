Грибаускайте: РФ продовжує агресію, підстав для зняття санкцій немає

Президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії. Про це вона заявила на прес-конференції в Харкові, пише Європейська правда.

"З нашої точки зору, з точки зору НАТО, Європейського союзу та ОБСЄ ситуація на східних кордонах погіршується, демонстративна агресивна поведінка досі зберігається. Тому немає жодних умов для послаблення будь-яких санкцій", - сказала Грибаускайте.

Вона нагадала, що США нещодавно продовжили санкції проти РФ, і запевнила, що нова адміністрації Дональда Трампа розуміє, що "без миру в Україні не буде миру в Європі та світі".

"Агресор, неважливо, під яким ім’ям, залишається агресором. І в цьому питання наша європейська позиція і американська позиція повністю співпадають", - додала президент Литви.

Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.

Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.

Раніше повідомлялося, що сенатор США Джон Маккейн заявив, що підготував поправку до законодавства в Сенат, яка розширить санкції щодо Росії.

Білий дім підтвердив, що не має намірів щодо скасування санкцій проти Росії.