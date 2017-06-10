WSJ повідомив про секретні переговори Росії і США щодо Сирії

Американські та російські представники обговорювали на секретних переговорах питання врегулювання ситуації на південному заході Сирії. Контакти на цю тему почалися після візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви у квітні.

Про це виданню The Wall Street Journal повідомили американські урядовці, передає РБК.

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За даними джерела видання, дві зустрічі російських і американських представників пройшли близько двох тижнів тому в Йорданії. Ще один раунд переговорів мав був відбутися в Аммані на цьому тижні, проте був перенесений на невизначений термін.

Як пише WSJ, секретність переговорів пояснювалася прагненням Білого дому налагодити контакти з Росією на тлі триваючого в США розслідування з приводу втручання Москви у президентські вибори в кінці минулого року.

Зазначається, що до контактів із Росією з питанням про створення зон деескалації в Сирії з побоюванням раніше ставився Пентагон. Проте в Білому домі вважають, що переговори з Москвою прискорять знищення «Ісламської держави», а успіх у Сирії дозволить розвинути його і в інших регіонах країни.

WSJ зазначає, що з американського боку в переговорах брали участь Бретт Макгерк і Майкл Ретні – спеціальні представники США в антитерористичній коаліції.

У Державному департаменті США інформацію про переговори коментувати не стали, обмежившись заявою про бажання знайти дипломатичне вирішення сирійського конфлікту і перемогти терористичні угруповання.