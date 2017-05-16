США закликали Росію визнати жахи сирійського режиму після інформації про "крематорії Асада"

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі закликала Росію «визнати жахи сирійського режиму».

Читайте такожПостпред США в ООН закликала посилити тиск на Росію через Сирію

Про це йдеться в поширеній заяві США в ООН.

«Розсекречена звітність, опублікована сьогодні Держдепартаментом з звірств, скоєних в Сирії, ясно показує, як режим Асада систематично і жорстоко тероризує свій власний народ», — йдеться в посланні.

За словами Хейлі, спроба приховати масові вбивства в «крематорії Асада» нагадує найгірші злочини ХХ століття проти людства.

«У той час як Асад несе основну відповідальність за свою жорстокість, на його союзників в Росії та Ірані також лягає важкий тягар. Росія і Іран дозволяють Асаду проводити викрадення, катування, позасудові розправи, авіаудари, атаки діжковими бомбами і хімічною зброєю», — вважає Хейлі.

При цьому вона підкреслює, що інший світ визнає жахи сирійського режиму.

«Росії пора приєднатися до нас», — заявила постпред.

Напередодні Держдеп розповів про крематорії для страчених в'язнів у Сирії.