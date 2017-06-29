Кремль переконаний, що США хочуть змінити владу в Росії - Пентагон

У Кремлі впевнені, що США планують змінити режим в Росії. Про це повідомляється в доповіді розвідувального управління міністерства оборони США, яка опинилася в розпорядженні Associated Press, передає Дождь.

"У Кремлі переконані, що Сполучені Штати закладають основу для зміни режиму в Росії. Впевненість у цьому зміцнилася у зв'язку з подіями в Україні", - пишуть автори доповіді, посилаючись на заяви російської влади про те, що США спровокували "народне повстання", яке призвело до відставки Віктора Януковича з поста президента у 2014 році.

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У документі вказується, що Росія дуже насторожено ставиться до США. У Москві "з недовірою ставляться до спроб США просувати демократію по всьому світу" і сприймають це як бажання нав'язати "єдиний набір глобальних цінностей".

"У Москві побоюються, що спроби США диктувати свої міжнародні норми загрожують основам влади Кремля, тому що дають право на іноземне втручання в справи Росії", - йдеться в доповіді.

Доповідь під назвою "Російська військова міць" буде опубліковано ближе до вечора 28 червня за місцевим часом. AP відзначає, що це перша незасекречена оцінка розвідувального управління такого роду за останні 20 років. Назва доповіді відсилає до серії досліджень "Радянська військова міць". Пентагон припинив їх готувати після розпаду СРСР у 1991 році.

Документ містить 116 сторінок, на яких наводиться всебічна оцінка російської військової могутності. Агентство пише, що в ньому не міститься нової інформації про військовий потенціал Росії, але описується, як країна відновлювала армію, флот і військово-повітряні сили після розпаду Радянського союзу.