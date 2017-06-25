Росія десятиліттями намагається підірвати американську демократію - директор ЦРУ

Росія впродовж десятиліть намагається підірвати американську демократію. Про це директор ЦРУ Майк Помпео заявив у інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Він сказав, що Росія втручалася в американські вибори 2016 року, і назвав ці дії Москви "неоригінальними".

"Вони займаються цим упродовж шалено довгого часу. Десятиліттями Росія намагається підірвати американську демократію. Отже в деякому сенсі це не новина, але, зрозуміло, це акцентує увагу на нашій здатності зрозуміти, як їх зупинити", - сказав Помпео.

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Глава ЦРУ відзначив, що у нього немає доказів особистої причетності президента Росії Володимира Путіна до цього втручання.

Конгрес США і ФБР зараз ведуть розслідування повідомлень про можливі спроби Росії вплинути на результат президентських виборів у США в 2016 році з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон стати главою держави, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зокрема, імовірно пов'язаних із Кремлем хакерів звинувачують в атаці на сервери Демократичної партії та публікації витоків. Крім того, передвиборчий штаб Трампа підозрюють у змові з російським керівництвом.

Як повідомляв УНІАН раніше, Москва послідовно заперечує ці звинувачення. На початку червня Путін назвав звинувачення на адресу Трампа в контактах з російською владою спробою вирішити внутрішньополітичні питання за допомогою зовнішньополітичних інструментів.

У травні з поста глави ФБР був звільнений Джеймс Комі, при якому почалося розслідування зв'язків команди Трампа з Москвою. Президент США тоді заявив, що Комі "не в змозі ефективно керувати бюро". Сам екс-глава спецслужби вважає, що його звільнили у зв'язку з розслідуванням, що проводиться.

У лютому у відставку подав радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, визнавши, що дезінформував керівництво про контакти з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. У травні він відмовився передавати Сенату імовірно пов'язані з Росією документи, які у нього зажадав комітет, що веде розслідування.

Крім того, під підозрою у зв'язках з Росією перебуває зять і радник Трампа Джаред Кушнер, який також проводив зустрічі з російськими представниками.

Сам Трамп раніше заявляв, що допускає можливість втручання Росії в передвиборчу кампанію 2016 року за допомогою хакерських атак, але відкинув можливість змови свого передвиборчого штабу з російськими спецслужбами.