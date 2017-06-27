У НАТО занепокоєні збільшенням Росією військового потенціалу на всіх фронтах

НАТО зіштовхнулося зі спробами Росії збільшити свій військовий потенціал практично по всіх фронтах, а тому союзникам потрібно бути напоготові, щоб не допустити повторення ситуації як в Криму і на Донбасі.

Про це заявив очільник військового комітету НАТО генерал Петр Павел, пише Politico.

За його словами, хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний. Павел зазначає, що немає сумнівів у тому, що "Росія розвиває свої можливості, як в традиційних, так і в ядерних складових".

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При цьому, наміри Кремля залишаються малозрозумілими. "Коли мова йде про наміри, то ми не можемо сказати, що Росія має агресивні наміри проти НАТО", - зазначив генерал.

Тим не менш, він відзначив зростаючу військову присутність Росії, а також звернув увагу на розміщення в анексованому Криму та Калінінграді міжконтинентальних балістичних ракет.

"Ми сприймаємо навіть потенційну загрозу дуже серйозно. Ми робимо все можливе, щоб бути готовим протистояти, з точки зору можливостей і швидкості, будь-якій потенційній загрозі. Щоб ситуація, схожу на ту, що ми знаємо по Криму, по східній частині України, не повторилася проти будь-якого союзника НАТО", - сказав Павел.

Павел резюмував, що НАТО стикається з "серйозною модернізацією російської армії".

Раніше УНІАН повідомляв, що генсек НАТО Йенс Столтенберг, перебуваючи в Латвії, оголосив завершеним перекидання військ альянсу на східний фланг, до країн Балтії і Польщі. У той же час Столтенберг закликав країни альянсу продовжувати пошук шляхів для діалогу з Москвою. Ніхто не хоче повертати часи холодної війни, підкреслив генсек НАТО.