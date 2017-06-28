Манафорт все-таки отримав $17 мільйонів від Партії регіонів

Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від Партії регіонів, як повідомляє Бі-бі-сі.

Його фірмі платили за роботу в інтересах партії, зокрема, за її передвиборчу програму.

Про те, що Манафорт отримував гроші за роботу для Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича, з'ясувалося з документів, які американець подав до мін'юсту США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.

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Консалтинговій фірмі екс-глави передвиборного штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом через роботу на українську партію.

Згідно з Актом про реєстрацію іноземних агентів (FARA), громадяни та юридичні особи США зобов'язані реєструватися іноземними агентами, якщо працюють в інтересах зарубіжних урядів. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

Із заповненої форми, яку подав в мін'юст Манафорт, слідує, що у 2012-2013 роках його фірма, наприклад, писала передвиборну програму Партії регіонів, реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами. Зазначається, що угоду фірма укладала з виконуючим обов'язки голови Партії регіонів Володимиром Рибаком - з 2012 по 2014 рік голова Верховної ради України.

В анкеті, поданій до мін'юсту, метою роботи фірми Манафорта на Партію регіонів в 2013-2014 роках називається "децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України в найбільш привабливу для інвестицій державу в регіоні".

Компанія отримала від української партії 17 млн доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, у тому числі на роз'їзди і подорожі - 2,1 млн доларів.