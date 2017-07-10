У Кремлі заявили, що Путін і Трамп не давали один одному обіцянок щодо кібербезпеки

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп нічого не обіцяли один одному в сфері боротьби за кібербезпеку - чи буде створено робочу групу з кібербезпеки між РФ і США, покаже час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Про можливість створення такої групи дійсно йшлося. Чи буде вона створена чи ні - це покаже час. Але про можливість глави держав говорили. Тим більше, ви знаєте, що президент дав необхідні запевнення й роз'яснення президенту Трампу про те, що будь-які твердження про можливе начебто втручання якихось офіційних російських установ і причетність до кібератаки в ході передвиборної кампанії США є чистою вигадкою і не відповідають дійсності. І в цьому контексті саме й говорилося про те, що найкращою формою боротьби з кібертероризмом є взаємодія», - відповів Пєсков на запитання журналістів про повідомлення Трампа в Twitter.

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Він уточнив, що глави Росії і США домовилися про те, що працюватимуть над створенням робочої групи з питань кібербезпеки.

«Ніхто один одному нічого не обіцяв, і не було такої частини. Власне, була констатована готовність працювати в цьому напрямку», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що той факт, що вони з Путіним обговорювали формування групи з кібербезпеки, «не означає, що я думаю, що це може статися».

8 липня президент РФ Володимир Путін повідомив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом підкреслив, щоРосія не втручалася у вибори в США, також лідери країн домовилися створити спільну групу з кібербезпеки.

«Президент США ставив питання (про втручання РФ у вибори в США - УНІАН), ми обговорювали це питання. Це було не одне питання, їх було багато, він приділив цьому багато уваги. Наша позиція добре відома, і я її відтворив - немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес США», - сказав Путін.

За його словами, робоча група з кібербезпеки, яка буде створена РФ і США, виключить у майбутньому будь-які спекуляції на цю тему.

Зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним торкнувся теми російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році, але російський лідер відкинув можливість втручання з боку РФ.