США ніколи не будуть довіряти Росії в питаннях кібербезпеки - Хейлі

США не довіряють і не будуть довіряти Росії в питаннях кібербезпеки.

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Про це в коментарі телеканалу CNN заявила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі.

"З точки зору кібербезпеки ми повинні працювати з Росією, говорити їй, що відбувається, буде відбуватися", – вважає Хейлі.

За її словами, це не означає, що Вашингтон готовий довіритися російській стороні.

"Ми ніколи не довіряли Росії, ми не можемо довіряти Росії, і ми не будемо їй довіряти", – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, глава апарату Білого дому Рейнс Прібус заявив, що президент США Дональд Трамп не вірить запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про невтручання Росії в американські вибори в 2016 році.