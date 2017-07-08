Трамп і Путін домовилися створити спільну групу з кібербезпеки

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Росія не втручалася у вибори в США, також лідери країн домовилися створити спільну групу з кібербезпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20.

«Президент США порушив питання (про втручання РФ у вибори в США - УНІАН), ми обговорювали це питання. Це було не одне питання, їх було багато, він приділив цьому багато уваги. Наша позиція добре відома, і я її виклав - немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес США», - сказав Путін.

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На запитання, як Трамп поставився до наданої йому інформації, Путін порадив звернутися до самого президента США.

«Він (Трамп) поставив багато запитань на цю тему. Я, наскільки був у змозі відповісти, відповів на всі ці запитання. Мені здається, що він взяв це до відома і погодився. Насправді, як він до цього ставиться, ви краще запитайте у нього», - зазначив Путін.

За його словами, робоча група з кібербезпеки, яка буде створена РФ і США, виключить в майбутньому будь-які спекуляції на цю тему.

«Що важливо - це те, що ми (Путін і Трамп) домовилися про те, що ситуації невизначеності, особливо в майбутньому, не повинно бути в цих сферах. До речі, я сказав на останній сесії (G-20) - це має пряме відношення до кіберпростору, до інтернет-ресурсів», - зазначив Путін.

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«Ми домовилися з президентом Сполучених Штатів про те, що ми створимо робочу групу і будемо разом працювати над тим, як спільно контролювати безпеку у сфері кіберпростору, як забезпечити безумовне дотримання міжнародних правових норм у цій сфері, як не допускати втручання у внутрішні справи іноземних держав, перш за все, в даному випадку йдеться про Росію і США», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним торкнувся теми російського втручання у президентські вибори в США у 2016 році, але російський лідер відкинув можливість втручання з боку РФ.