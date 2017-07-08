Зустріч Трампа і Путіна: ЗМІ повідомили про перші домовленості

Заплановано на зустріч президентів США та Росії на полях саміту Великої двадцятки (G20) було півгодини, а протривала вона більше двох годин. Розмова нового недосвідченого в міжнародних справах президента США із російським колегою, який пережив уже десятки самітів і чотирьох американських президентів, привернула до себе головну увагу в Гамбурзі.

Як відзначає DW.com, саміт G20 у п'ятницю, 7 липня, перетворився на саміт G2 - двох наймогутніших чоловіків планети. Перед переговорами Трамп заявив, що очікує "дуже позитивних речей" для США, Росії та інших.

Під "іншими" він міг мати на увазі людей у Сирії. Американський та російський президенти домовилися про режим припинення вогню на південному заході роздертої громадянською війною країни. Росія підтримує сирійського президента Башара Асада. США донині надавали підтримку сирійським повстанцям, які борються проти уряду країни. Як США, так і Росія окремо здійснювали повітряні атаки на позиції "Ісламської держави" в Сирії, яка також контролює певну територію країни. До нинішніх домовленостей щодо "режиму тиші" долучилися Ізраїль та Йорданія. Як перемир'я, яке, за даними представників уряду США, має вступити в силу вже в неділю, втілюватиметься і контролюватиметься, поки що невідомо.

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Як заявив після зустрічі в Гамбурзі державний секретар США Рекс Тіллерсон, Вашингтон та Москва мають спільний інтерес у встановленні стабільності в Сирії. Обидві країни у довгостроковій перспективі прагнуть завершення війни у країні, однак дотримуються протилежних поглядів на перебування на чолі Сирії її президента Башара Асада. Хоча, як стверджує Тіллерсон, Росія не хоче вічно триматися за сирійського президента. Ще на початку квітня президент США у відповідь на газову атаку сирійських урядових військ по позиціях повстанців наказав здійснити удар по сирійській авіабазі та жорстко розкритикував Москву. Схоже, що нині Трамп змінив свою позицію.

За словами Володимира Путіна, обговорювалися також ситуація в Україні, боротьба з тероризмом та кібербезпека. Спецслужби США та НАТО вже давно звинувачують Росію у кібератаках на західні установи та компанії. Москва ж виступає зі звинуваченнями у відповідь. За словами Тіллерсона, Трамп обговорив із Путіним звинувачення на адресу Росії у втручанні в американські вибори. Однак Путін, за його словами, заперечив таке втручання.

Під час першої зустрічі йшлося у тому числі про атмосферу та "хімію" взаємин між двома політиками. Навіть саме лише перше рукостискання президентів стало темою термінових повідомлень та включень на американських телевізійних каналах. Під час перерви на каву Дональд Трамп підійшов до Володимира Путіна. Американський президент намагався триматися безпосередньо і по-товариськи потис його руку. На жести політиків звертають особливу увагу - особливо у тому разі, коли лунає мало слів і повідомляти особливо більше немає про що.

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Американський президент, якого вдома звинувачують у зв'язках із Росією, заявив, що зустріч із російським колегою - честь для нього. Путін відповів на комплімент, однак додав, що однієї зустрічі зазвичай замало.

Обидва президенти надзвичайно відрізняються. Трамп, особливо коли почитати його твіти або послухати промови, здається, ухвалює рішення інтуїтивно. Більше 80 разів під час передвиборчої кампанії він робив дуже різні висловлювання про Росію. Натомість Путін набагато стриманіший та розважливіший. Під час кампанії Трамп позитивно відгукувався про Путіна і говорив, що неодноразово з ним зустрічався. Серед іншого, вони були разом гостями на одному телевізійному ток-шоу, казав Трамп у 2015 році. А вже 2016-го, зіткнувшись зі звинуваченнями у зв'язках з РФ, Трамп казав протилежне: "Я ніколи не зустрічався з Путіним. Я його не знаю. Я знаю, що він казав про мене хороші речі. Він казав, що я геній". Урешті-решт, Путін розвіяв сумніви і заявив, що він ще ніколи особисто не зустрічав Трампа, а лише розмовляв із ним телефоном.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) як господиня саміту Великої двадцятки похвалила зустріч Путіна і Трампа. "Ми дуже вітаємо те, що вони зустрілися", - сказала Меркель – попри те, що обидва політики таким чином пропустили значну частину дискусії про захист клімату.