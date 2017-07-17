Євросоюз і Великобританія починають чотириденні переговори про умови Brexit - ЗМІ

Британський міністр з питань виходу з Євросоюзу Дейвід Дейвіс і його європейський колега Мішель Барньє розпочинають 17 липня в Брюсселі чотириденні переговори про врегулювання умов виходу Великобританії з об’єднання.

Читайте такожВ Євросоюзі зажадали від Лондона визнати фінансові претензії щодо Brexit Як повідомляє Радіо Свобода, сторони мають менше двох років, щоб врегулювати умови до британського виходу з ЄС, який відбудеться 30 березня 2019 року незалежно від того, буде укладена відповідна угода чи ні.

Обидва учасники переговорів мали неформальну зустріч минулого місяця. Очікується, що новий етап дискусій буде більш напруженим, із багатьма складними питаннями, що підлягають розв’язанню, включно з правами громадян ЄС у Великобританії та британських громадян у Євросоюзі.

У Британії живуть близько 3 млн громадян країн ЄС, близько 1,5 млн британців перебувають у 27 країнах ЄС. До Brexit більшість громадян ЄС мають свободу пересування, що дозволяє їм жити і працювати в державах-членах об’єднання без обмежень.

Великобританія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до ст. 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.