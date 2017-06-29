Brexit залишить дірку в бюджеті ЄС у розмірі €20 мільярдів
Європейська комісія сподівається «врятувати» частину грошей, попросивши британський уряд виконати взяті на себе зобов'язання як члена ЄС, включаючи фінансування пенсій чиновників Євросоюзу.
Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може залишити дірку в бюджеті блоку в розмірі €20 млрд. Про це пише газета The Guardian із посиланням на європейського комісара з питань бюджету Гюнтера Оттінгера.
Оттінгер заявив, що необхідно буде визнати величезні втрати союзу після завершення Brexit.
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«Великобританії більше не буде з нами, проте вона була «чистим» платником податків, незважаючи на знижку Тетчер, тому розрив у нашому бюджеті складе приблизно €10-25 млрд на рік», — зазначив чиновник.
Бюджет ЄС в 2017 році склав €157,9 млрд. Європейська комісія сподівається «врятувати» частину грошей, попросивши британський уряд виконати взяті на себе зобов'язання як члена ЄС, включаючи фінансування пенсій чиновників Євросоюзу.
Раніше повідомлялося, що Британія має намір налагодити торгівлю з 48 країнами поза межами ЄС після Brexit.