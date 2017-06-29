Brexit залишить дірку в бюджеті ЄС у розмірі €20 мільярдів

Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може залишити дірку в бюджеті блоку в розмірі €20 млрд. Про це пише газета The Guardian із посиланням на європейського комісара з питань бюджету Гюнтера Оттінгера.

Оттінгер заявив, що необхідно буде визнати величезні втрати союзу після завершення Brexit.

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«Великобританії більше не буде з нами, проте вона була «чистим» платником податків, незважаючи на знижку Тетчер, тому розрив у нашому бюджеті складе приблизно €10-25 млрд на рік», — зазначив чиновник.

Бюджет ЄС в 2017 році склав €157,9 млрд. Європейська комісія сподівається «врятувати» частину грошей, попросивши британський уряд виконати взяті на себе зобов'язання як члена ЄС, включаючи фінансування пенсій чиновників Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Британія має намір налагодити торгівлю з 48 країнами поза межами ЄС після Brexit.