Трамп вирішив відмовитися від підтримки повстанців у Сирії - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп вирішив згорнути програму ЦРУ із підтримки сирійських повстанців. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в уряді США.

Рішення було прийнято близько місяця тому після зустрічі Трампа із головою ЦРУ Майком Помпео і своїм радником з національної безпеки Гербертом Макмастером, перед першими переговорами Трампа з Путіним.

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За словами співрозмовників газети, таке рішення пов'язане з бажанням Трампа співпрацювати з Росією, яка підтримує президента Сирії Башара Асада і незадоволена американською підтримкою збройної опозиції. Також, це рішення свідчить про помірність США щодо усунення Асада, вважають джерела.

"Ця програма була центральним елементом політики, розпочатої адміністрацією Обами в 2013 році для здійснення тиску на Асада. Однак навіть прихильники програми поставили під сумнів її ефективність після того, як два роки тому Росія розгорнула військові сили в Сирії", - зазначає WP.

Як пише WP, деякі діючі та колишні чиновники, які підтримують програму, оцінюють рішення як велику поступку. "Це серйозне рішення. Путін виграв в Сирії", - сказав на умовах анонімності один діючий чиновник.

В офісі Ради нацбезпеки в Білому домі поки що утримуються від коментарів.