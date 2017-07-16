За роки війни у Сирії загинули понад 300 тисяч людей - правозахисники

З початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних осіб.

Про це повідомила сьогодні Сирійська наглядова рада з прав людини, що базується у Лондоні, передає Deutsche Welle.

За даними організації, з 2011 року до середини липня 2017 року у Сирії загинули в цілому 331 тис. 765 осіб. Серед 99 тис. 617 померлих насильницькою смертю мирних жителів - 18 тис. 243 дитини.

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У результаті збройного конфлікту загинули 116 тис. 774 військовослужбовці, що підкоряються сирійському президенту Башару Асаду, і його прихильників, а також 57 тис. повстанців, в тому числі члени альянсу сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії" (SDF).

Крім того, вбито 58 тис. джихадистів - в основному прихильників терористичної організації "Ісламська держава" або угруповань, близьких до "Аль-Каїді". Серед них були й іноземці, повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини, відомості якої базуються на даних мережі активістів та інформаторів у Сирії. Інформація організації, зазвичай, не може бути перевірена з незалежних джерел.