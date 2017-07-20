У США у зв'язках із Кремлем запідозрили конгресмена-республіканця - ЗМІ

Конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Дейна Рорабейкер отримував вказівки з Москви. Про це пише The Daily Beast із посиланням на власне розслідування, передає ТСН.

Повідомляється, що після того, як посадовці з Москви надали секретний документ конгресмену Рорабейкеру, той намагався змінити законодавство з приводу санкцій, впроваджених США у зв'язку із справою Магнітського, й організувати слухання в Конгресі, які б негативно висвітлили персону відомого критика Путіна - Білла Броудера.

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В документі, переданому Рорабейкеру в квітні 2016 року в Москві, викладалась російська точка зору на ці події. У документі вказувалось, що зараз є ідеальний час для зміни ставлення Заходу до Путіна.

Рорабейкер визнав, що прийняв документ, але переконує, що його зустріч з посадовцями Генеральної прокуратури Росії під час його візиту до Москви в квітні 2016 року, була "короткою та формальною". При цьому інструкції Рорабейкеру передавали юристи американської фірми росіянки Наталії Весельницької.

Після повернення з Москви, Рорабейкер затримав в Комітеті розгляд законопроекту Магнітського і запропонував усунути ім'я Магнітського з його назви. Рорабейкер також організував показ російського пропагадистського фільму, наданого йому Генеральною прокуратурою Росії. Фільм в негативному світлі зображував Магнітського, а просування фільму на міжнародному рівні організовувала знову ж таки Весельницька.

За чотири роки перед цими подіями з Рорабейкером спілкувалися агенти ФБР, які повідомили йому, що російські розвідники намагаються його завербувати.

Зауважимо, що Рорабейкер близький до президента Трампа, є давнім прихильником Росії та очолює підкомітет з питань Європи комітету з закордонних справ американської Палати представників.

Нагадаємо, що 11 липня син президента США Дональд Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, які він відправив, щоб організувати зустріч з адвокатом, яка була пов'язана з Кремлем. Адвокат переконував, що має інформацію, яка б могла нашкодити тодішньому кандидату від демократів Хілларі Клінтон.