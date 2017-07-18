Російський адвокат потрапила в поле зору спецслужб США задовго до зустрічі з сином Трампа – ЗМІ

Російський адвокат Наталія Весельницька перебувала в полі зору американських спецслужб задовго до зустрічі з сином президента США Дональдом Трампом-молодшим.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press з посиланням на які опинилися в його розпорядженні документи, передає Радіо Свобода.

За даними агентства, раніше Весельницька представляла інтереси інвестиційної компанії Prevezon Holdings, власником якої є Денис Каців, син віце-президента РЖД Петра Каціва. У 2013 році влада США звинуватила Prevezon Holdings у відмиванні грошей. Справу було розпочато на підставі прийнятого в США в 2012 році "акту Магнітського".

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Стверджується, що влада США намагалася отримати доступ до електронної пошти Весельницької, а також кілька разів відмовляла їй у в'їзді на територію країни. Агентство відзначає, що Весельницьку в ході розслідування допитував федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон. Син президента США при цьому зауважив, що зустріч не виявилася для нього корисною. Весельницька повідомила, що у неї ніколи не було документів, що ганьблять Клінтон. Президент США заявив, що в цій зустрічі не бачить нічого поганого.