Трамп-молодший виклав листування, згідно з яким росіяни пропонували компромат на Клінтон

Син президента США Дональд Трамп-молодший оприлюднив електронну переписку, з якої випливає, що росіяни дійсно пропонували йому компрометуючу інформацію про Хілларі Клінтон, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У вівторок Дональд Трамп-молодший виклав у "Твіттер" переписку, супроводивши її такою заявою:

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"Прагнучи до повної відкритості, я публікую повну електронну переписку з Робом Голдстоуном про зустріч 9 червня 2016 року. Перше повідомлення від 3 червня 2016 року було надіслано Робом і стосувалося прохання від Еміна [Агаларова] - людини, яку я знав з часу конкурсу краси Міс Всесвіт 2013 року, що проводився під Москвою. Емін і його батько (Араз Агаларов - ред.) володіють дуже шанованою компанією в Москві. Я думав, що інформація, яка в них є - це компромат про Хілларі Клінтон. Спочатку я хотів просто поговорити по телефону, але, коли це не вийшло, мені сказали, що в Нью-Йорку буде жінка (з інформацією), і попросили з нею зустрітися.

Жінка, як вона сама вже заявила публічно, не була офіційним представником [російського] уряду. І, як ми вже сказали, у неї не було для нас інформації, вона хотіла поговорити про політику усиновлення і про списки Магнітського. Для контексту додам, що це сталося до того, як почалася нинішня заклопотаність з приводу Росії. І, як заявив сьогодні пресі Роб Голдстоун, зустріч була "найнеймовірнішою нісенітницею, яку я коли-небудь чув, і мене це по-справжньому вразило".

Як випливає з опублікованого листування, Роб Голдстоун повідомив Трампу-молодшому про наявність компрометуючих документів про зв'язок Хілларі Клінтон з Росією на прохання Еміна Агаларова, сина російського бізнесмена і власника групи компаній Crocus Group Араза Агаларова.

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Як йдеться в листі Роба Голдстоуна від 3 червня, якийсь "королівський прокурор" Росії зустрівся з Аразом Агаларовим і повідомив тому про наявність подібної компрометуючої інформації.

Тема електронного листа від Голдстоуна вказана як "Росія - Клінтон, конфіденційна інформація".

"Це частина кампанії влади Росії з метою допомогти Трампу перемогти на виборах", - йдеться в тому ж листі Голдстоуна до Трампа-молодшого.

"Схоже, у нас є час в запасі, і якщо це те, про що я думаю, то мені це подобається, особливо трохи пізніше, влітку", - написав у відповідь Трамп-молодший.

У п'ятницю New York Times написала, що за кілька місяців до перемоги Трампа на президентських виборах його син Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер і (на той момент) голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з російським юристом Наталією Весельницькою, яка згідно з New York Times - "пов'язана з Кремлем".

В неділю газета повідомила, що вчотирьох вони обговорювали компромат на кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Вона, за її словами, лише лобіювала скасування санкцій проти росіян в США.

В даний час і ФБР, і конгрес США розслідують втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, вступали якісь члени команди Трампа в змову з Кремлем.