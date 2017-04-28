Лукашенко запевнив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" не перетворяться на вторгнення в Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка в тому, що масштабні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2017" поблизу кордону України не перетворяться на військове вторгнення. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні під час відвідання Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України.

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«У мене немає жодних сумнівів у винятково добрих намірах Білорусі. Але вона перебуває у союзницьких стосунках з Росією, а до Москви довіри аж ніяк немає», - заявив президент України.

«Я отримав тверде запевнення від глави Білоруської держави, що заплановані російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2017" поблизу українського кордону не перетворяться на підготовку Російською Федерацією плацдарму для вторгнення в Україну, на українську землю з білоруської території», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, російсько-білоруські навчання "Захід-2017" пройдуть восени.