РФ може розгорнути приховані пункти зберігання зброї та залишити частину військ в Білорусі під час навчань - Генштаб

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що Росія під час військових навчань "Захід-2017" може розгорнути приховані пункти зберігання зброї та військової техніки і після їх завершення залишити частину військ в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук України сьогодні в Києві.

«Окремим засобом нарощування бойового потенціалу Росії на кордонах з нашою державою, а також країн так званої «буферної зони», це Польща та балтійські країни можна розцінювати проведення спільного російсько-білоруського широкомасштабного тактичного навчання «Захід-2017», - заявив він

За інформацією Генштабу чисельність російських військ для участі у навчаннях вже зараз збільшена із задекларованих 3 до 5 тисяч.

За його словами, російським командуванням замовлено 4 126 вагонів для перевезення і матеріальних засобів і військ на територію Білорусі для участі у цих навчаннях, що в три рази перевищує потребу.

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«Така кількість транспорту дозволить здійснити перевезення набагато більшої кількості військ. Так, для прикладу обсяги перевезень у 2015 році склали всього 125 вагонів, у 2016 році – всього 50 вагонів», - підкреслив Муженко.

«За інформацією, яка поширюється в соціальних мережах мешканцями Білорусі, в районах, що наближені до аеродромів здійснюється відселення цивільного населення, а в їхніх помешканнях розквартировуються російські військовослужбовці та члени їх родин. Не виключається, що після навчань частина військ буде залишена на території Білорусі», - розповів начальник Генштабу ЗСУ.

При цьому, за його словами, існує висока ймовірність, що в ході навчань будуть розгорнуті пункти прихованого зберігання озброєння, військової техніки та матеріально-технічні засоби це дозволить противнику суттєво скоротити терміни створення ударних угруповань на західному та південно-західному стратегічному напрямках.

«Масштаб навчань «Захід-2017» не обмежується територією однієї Білорусі, в цей час буде відповідно створення угруповань також і на південному заході РФ поблизу південно-східних кордонів України, мова йде про Ростовську та Воронезьку область», - додав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі «Захід-2017» заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Генеральний штаб Збройних сил України готує заходи на випадок виникнення загроз безпеці країні під час російсько-білоруських військових навчань.