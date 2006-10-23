Демонстранти в Будапешті захопили танк Т-34 (фото)

У понеділок під час антиурядових демонстрацій в Будапешті мітингуючі захопили танк Т-34 і спробували прорвати поліцейське оточення, передає агентство France Presse.

Танк був встановлений серед інших на одній з центральних площ угорської столиці на честь 50-річчя повстання 1956 року. Поліцейські застосували сльозогін і змогли зупинити машину, яка не проїхала і ста метрів.

Нагадаємо, заворушення в Будапешті почалися, коли демонстранти, що зібралися в центрі міста на мітинг з вимогою відставки уряду, вступили в зіткнення з поліцією. Як повідомлялося, щоб втихомирити натовп, правоохоронці стріляли гумовими кулями.

За неуточненими даними, поранені є з обох боків, затримано близько 10 осіб. Демостранти намагаються спорудити барикади, в місто стягуються додаткові сили поліції і армії.

Угорське повстання 1956 року почалося 23 жовтня і було жорстоко придушене СРСР 4 листопада. Згідно з угорськими джерелами, тоді загинули близько 2800 людей, майже 12 тисяч дістали поранення.

Лента.ру