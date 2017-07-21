У США підтвердили майбутню заборону американцям їздити до Північної Кореї

У Держдепартаменті США підтвердили, що запровадять заборону для своїх громадян відвідувати Північну Корею після випадку з американським студентом, який помер після повернення з північнокорейського ув’язнення у стані коми, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожТрамп прокоментував ситуацію з американським студентом, який помер після повернення з полону в КНДРЯк заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, про цю заборону офіційно оголосять у Федеральному реєстрі наступного тижня, і вона набуде чинності через місяць після опублікування.

«Через зростання стурбованості щодо серйозного ризику арешту і тривалих термінів утримання в правоохоронній системі надано дозвіл на «географічне обмеження подорожей», зокрема для подорожей у Північну Корею чи через неї з використанням громадянами США американського паспорта», – сказала речниця. За її словами, рішення ухвалив державний секретар Рекс Тіллерсон.

Вона додала, що в разі необхідності подорожі до цієї країни «з певними обмеженими гуманітарними чи іншими цілями» треба буде отримати паспорт зі спеціальним дозволом.

Раніше Держдепартамент США заявляв, що Вашингтон вважає Пхеньян відповідальним за негативне ставлення до студента зі США Отто Вормбієра, який був затриманий у Північній Кореї в січні 2016 року і засуджений до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у «ворожих діях проти держави».

На влаштованій у Пхеньяні прес-конференції Вормбієр, читаючи написаний текст, визнав, що зірвав зі стіни і намагався викрасти пропагандистський плакат зі службового приміщення готелю, куди стороннім вхід заборонено; лишилось невідомим, чи було це визнання правдивим, чи вимушеним.

На початку червня цього року Пхеньян, як стало відомо дещо пізніше, повідомив, що Вормбієр через кілька місяців після початку ув’язнення впав у стан коми. В цьому ж стані його звільнили через понад 17 місяців утримування в Північній Кореї. 19 червня, через тиждень після повернення до США, 22-річний Вормбієр помер. Лікарі встановили, що він зазнав тяжкого пошкодження мозку з достеменно не встановлених причин – найімовірніше, через кисневу недостатність, що виникла внаслідок серцево-легеневої недостатності і зупинки дихання. Ніяких слідів можливих тортур не виявили.

В даний час в Північній Кореї перебуває за ґратами ще принаймні троє громадян США. Переговори про їхнє визволення тривають.