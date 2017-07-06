Північна Корея піднімає "залізну завісу": журналісти розповіли, як розвивається туризм в найбільш закритій країні світу

Бідність і гостре бажання заробити змушують Північну Корею піднімати свою залізну завісу: вже сьогодні в країну чучхе приїжджають до 100 тис. туристів на рік, а в найближчих планах — мільйони. Журналісти видання "Новое время" розповіли, як зустрічають туристів в КНДР і є там на що подивитися.

Той факт, що вони приїхали в тоталітарну державу, туристи починають відчувати вже в аеропорту, адже там їх зустрічають супроводжуючі, а також відбирають мобільні телефони.

Тут заборонено пересуватися без місцевого гіда і користуватися пристроями із супутниковою системою навігації GPS. Однак, незважаючи на ці обмеження і багато суворих правил, кожен рік Північну Корею відвідують тисячі туристів.

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За оцінками туроператорів, за рік країну відвідують до 6 тис. туристів із західних країн і до 90 тис. китайців.

При цьому в останні роки туристичний інтерес до країні посилився: якщо в середині 2000-х тут бувало не більше 700 західних гостей, то сьогодні їх число вимірюється тисячами.

Тутешня влада зацікавлена в зростанні туристичного потоку, який служить для держави одним з нечисленних джерел іноземної валюти. Саме тому ще в 2015 році тут заявляли про намір прийняти в 2017 році 1 млн осіб, а в 2020-му — 2 млн.

Особливо раді в країні Кімів мандрівникам з сусіднього Китаю, Росії та інших країн колишнього соцтабору, а також Південно-Східної Азії. Однак побувати за залізною завісою можуть навіть жителі Японії і США, з якими у КНДР досить напружені стосунки. Щоправда, для останніх подорож пов'язане з великим ризиком.

Згадаймо хоча б гучну історію американського студента Отто Уормбіра, який в кінці 2015 року вирушив у КНДР з туристичною групою і був затриманий через п'ять днів подорожі. Його звинуватили в крадіжці плаката з готелю і засудили до 15 років позбавлення волі і каторжних робіт. Більше року про американця не було звісток. А на початку червня 2017-го в'язня несподівано звільнили, дозволивши евакуювати в США. Уормбір повернувся на батьківщину з важким ураженням тканин головного мозку і помер, не приходячи в свідомість.

Варто відзначити, що контактувати з місцевими жителями без відома і згоди гіда заборонено. І це не єдине правило, якого варто дотримуватися гостям в КНДР. Тут не можна фотографувати військові і армійські об'єкти, а також житлові квартали за межами прокладених туристичних маршрутів або торгові центри.

Однак якщо деякі труднощі вас не лякають, то Північну Корею варто відвідати, адже подивитися тут дійсно є на що.

Взяти, наприклад, місто Кесон - стародавню столицю Кореї, де збереглися фортеці епохи династії Корі X-XIV століття, могили королів і кілька буддистських храмів. Або гору Мехянсан, де працює музейний комплекс, в якому зібрані подарунки світових лідерів північнокорейським вождям.

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