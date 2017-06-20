Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю звільненого в КНДР студента

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю американського студента Отто Уормбіра, звільненого владою КНДР 13 червня.

Трамп засудив жорстокість північнокорейського режиму, йдеться в оприлюдненій у зв'язку зі смертю Уормбира заяві Білого дому.

У ній сказано, що свої співчуття рідним студента висловлює Дональд Трамп і його дружина Меланія.

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"Немає нічого більш трагічного для батьків, ніж втратити дитину в розквіті сил. Наші думки і молитви з сім'єю та друзями Отто, і всіма, хто його любить", - сказано в заяві.

Дональд Трамп підкреслив, що смерть Уормбіра зміцнює рішучість його адміністрації до запобігання подібних трагедій, "потрапляння людей в руки режимів, які не шанують закони та елементарну людську порядність".

"США вкотре засуджують жорстокість північнокорейського режиму, в той час, як ми оплакуємо його нову жертву", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, американський студент Отто Уормбір помер 19 червня в США після повернення з КНДР у стані коми. За словами родичів Уормбіра, причиною його смерті стали наслідки перебування у в'язниці в КНДР.

Нагадаємо, 13 червня влада КНДР звільнила 22-річного американського студента Отто Уормбіра, засудженого у 2016 році до 15 років в'язниці, в стані коми. За словами родичів, у кому він впав у березні 2016 року.

У США у нього діагностували ураження відділів головного мозку, а також значне відмирання його тканин. Медики вважають, що причиною ураження мозку Уормбіра могло стати кисневе голодування.

За версією влади КНДР, Уормбир заразився ботулізмом, а потім впав у кому, прийнявши снодійне. Це відбулося незабаром після того, як в березні 2016 року його засудили до 15 років каторги за спробу забрати з готелю як сувенір пропагандистський плакат.

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21-річний на той час Уормбір був звинувачений у злочині проти держави, а також у співпраці із секретною студентською організацією і ЦРУ.

Північнокорейські ЗМІ назвали крадіжку плаката "спробою підірвати єдність північнокорейського народу". На суді американець розповідав, що на батьківщині його "спровокували до скоєння злочину проти іноземної держави".

Міжнародні правозахисні організації, такі як Human Rights Watch, впевнені, що влада Північної Кореї, як і в багатьох інших випадках, застосовувала до Уормбіра тортури або загрози.