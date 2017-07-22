Емір Катару вперше прокоментував конфлікт із арабськими країнами

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані вперше прокоментував розрив дипломатичних відносин із арабськими країнами. Звернення транслював телеканал Al Jazeera, передає republic.

Емір оголосив, що його країна готова до діалогу, але при повазі до суверенітету Катару.

«Стало очевидно, що ця кампанія [розрив відносин] була спланована заздалегідь. Ті, хто планував і здійснював, діяли проти суверенітету Катару, робили заяви, спрямовані на те, щоб очорнити Катар в очах світового співтовариства», – заявив він.

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При цьому шейх Тамім підкреслив, що «план провалився», оскільки «ніхто не повірив антикатарській пропаганді», і Катар підтримали кілька арабських і неарабських країн.

«Я не хочу недооцінювати біль і страждання, викликані блокадою, але сподіваюся, що розбіжності з братніми країнами будуть вирішені шляхом переговорів і діалогу», – резюмував шейх Тамім.

За його словами, Катар "всіма можливими шляхами бореться з терором і отримав за свої зусилля в цьому напрямку міжнародне визнання".

Нагадаємо, 5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипломатичні відносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду. Причиною такого рішення стало те, що катарське керівництво підтримує і фінансує терористичні угруповання і втручається у внутрішні справи інших країн.

Зазначимо, що пізніше Катару був направлений список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить зняти блокаду. В Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися виконувати їх.

Пізніше чотири країни Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет, офіційно заявили, що вони переглянули і зменшили список вимог до Дохи.