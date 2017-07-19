Країни Перської затоки вдвічі зменшили кількість вимог до Катару

Чотири країни Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет, офіційно заявили, що вони переглянули і зменшили список вимог до Дохи. Дипломатична ініціатива, спрямована на перехід до врегулювання протистояння, повідомляє "112", посилаючись на Wall Street Journal.

"Дипломати з Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Єгипту заявили журналістам, що вони змінили свої вимоги з 13 окремих вимог на шість узагальнених, в яких зосереджені самі “принципи", - йдеться в повідомленні.

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Країни Перської затоки закликали Катар виконати 6 вимог, однак не визначили конкретних термінів.

Зокрема, вони виключили вимоги про те, щоб Доха закрила всю супутникову телевізійну мережу "Аль-Джазіра" і вигнала з країни екстремістів.

Нагадаємо, 5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипломатичні відносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду. Причиною такого рішення стало те, що катарське керівництво підтримує і фінансує терористичні угруповання і втручається у внутрішні справи інших країн.

Зазначимо, що пізніше Катару був направлений список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить зняти блокаду. В Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися виконувати їх.