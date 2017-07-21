Прес-секретар Трампа подав у відставку - The New York Times

Прес-секретар президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подав у відставку. Про це повідомляє газета The New York Times, посилаючись на власне джерело.

Причиною звільнення New York Times називає незгоду Спайсера з призначенням Ентоні Скарамуччі головою департаменту комунікацій Білого дому.

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Скарамуччі був героєм видаленої публікації CNN, в якій йшлося про його зустріч з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, яка нібито була приводом для розслідування, нагадала "Медуза". Після видалення статті з телеканалу пішли автор статті та її редактори.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як зазначалося в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.