Директор із комунікацій Білого дому Скарамуччі образив своїх колег

Після призначення колишнього банкіра Ентоні Скарамуччі директором із комунікацій Білого дому в оточенні президента Дональда Трампа справа дійшла до відкритих конфліктів. Журнал The New Yorker повідомив у четвер, 27 липня, що Скарамуччі відгукнувся про главу апарату Трампа Рінса Прібаса та головного стратега Білого дому Стіва Бенноне у нецензурних виразах, як пише DW.

Читайте такожНовий глава прес-служби Трампа має намір зупинити витік інформації

У бесіді з журналістом видання він назвав Прібаса "параноїдальним шизофреніком", а Беннона звинуватив у тому, що він використовує силу Трампа в своїх цілях, супроводжуючи свою мову нецензурними словами.

Пізніше Скарамуччі пояснив в Twitter, що іноді використовує "соковиті вислови", пообіцявши надалі не вживати їх при спілкуванні в подібному форматі. "Я зробив помилку, довірившись репортеру. Це не повториться", - написав він.