Директор із комунікацій Білого дому Скарамуччі образив своїх колег
Новий директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі пояснив нецензурну лайку на адресу своїх колег тим, що він іноді використовує "соковиті вислови". Він пообіцяв, що таке більше не повториться.
Після призначення колишнього банкіра Ентоні Скарамуччі директором із комунікацій Білого дому в оточенні президента Дональда Трампа справа дійшла до відкритих конфліктів. Журнал The New Yorker повідомив у четвер, 27 липня, що Скарамуччі відгукнувся про главу апарату Трампа Рінса Прібаса та головного стратега Білого дому Стіва Бенноне у нецензурних виразах, як пише DW.
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У бесіді з журналістом видання він назвав Прібаса "параноїдальним шизофреніком", а Беннона звинуватив у тому, що він використовує силу Трампа в своїх цілях, супроводжуючи свою мову нецензурними словами.
Пізніше Скарамуччі пояснив в Twitter, що іноді використовує "соковиті вислови", пообіцявши надалі не вживати їх при спілкуванні в подібному форматі. "Я зробив помилку, довірившись репортеру. Це не повториться", - написав він.
I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 27, 2017