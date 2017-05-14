Трамп задумався про серйозну зміну складу своєї адміністрації - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп подумує про те, що провести перестановки в своїй адміністрації через негативне ставлення до діяльності окремих її чиновників. Про це пише The New York Times.

Трамп все більше розчаровується в роботі глави апарату Білого дому Райнса Прибуса, голови відділу комунікацій Майкла Дабке та офіційного представника Шона Спайсера. Про це виданню розповіли шість чиновників з адміністрації.

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За їх словами, Трамп думає про "найпотужніший струс» складу своєї команди з початку президентського терміну.

Джерела NYT стверджують, що особливо критично Трамп відноситься до Спайсера. За їх словами, президент давно говорить про необхідність замінити Спайсера на посаді прес-секретаря.

Також вони розповіли, що Трамп до останнього не повідомляв Спайсеру про те, що він збирається звільнити Джеймса Комі з поста глави ФБР, щоб не було витоку в ЗМІ з відділу комунікацій.