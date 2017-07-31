Арабська четвірка готова до діалогу з Катаром за виконання її вимог

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет зберігають в силі всі вимоги, які раніше вони висунули катарській владі, але до діалогу з Дохою вони готові.

Про це заявили міністри закордонних справ чотирьох арабських країн на спільній прес-конференції у неділю, 30 липня, передає Deutsche Welle.

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"Чотири країни готові до діалогу з Катаром за умови що він заявить про щире бажання припинити підтримку тероризму і екстремізму, а також гарантує невтручання у закордонні справи інших країн та відповість на тринадцять пунктів зі списку вимог (з якими до нього звернулися арабські країни, - Ред.)", - заявив міністр закордонних справ Бахрейну Халід бін Ахмед аль-Халіфа. Столиця Бахрейну Манама приймала зустріч глав МЗС чотирьох країн.

Нагадаємо, 5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипломатичні відносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду. Причиною такого рішення стало те, що катарське керівництво підтримує і фінансує терористичні угруповання і втручається у внутрішні справи інших країн.

Зазначимо, що пізніше Катару був направлений список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить зняти блокаду. В Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися виконувати їх.

Пізніше чотири країни Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет, офіційно заявили, що вони переглянули і зменшили список вимог до Дохи.