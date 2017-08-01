Білий дім готує відповідь на висилку дипломатів з Росії

Сполучені Штати опрацьовують варіанти відповіді Росії на її рішення скоротити чисельність американських дипломатів у країні.

Про це заявила у понеділок, 31 липня, на брифінгу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає РБК.

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"Зараз ми вивчаємо варіанти [відповіді]", - сказала Сандерс. Також вона додала, що більш детально Білий дім щодо цього проінформує пізніше.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 липня оголосив про введення "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб. Володимир Путін заявив, що мова йде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Крім того, у відповідь Росія 1 серпня закриває США доступ до американської посольської дачі в Срібному Бору.