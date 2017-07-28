Росія почала дипломатичну війну з США

Росія ввела санкції проти США, вимагаючи, щоб до 1 вересня була скорочена кількість працюючих в РФ американських дипломатів і технічних працівників до 455 осіб.

Як йдеться в заяві російського МЗС, саме 455 росіян працюють у дипломатичних установах США.

«Пропонуємо американській стороні до 1 вересня ц. р. привести кількість дипломатичних і технічних співробітників, що працюють в посольстві США в Москві, в генеральних консульствах у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоку, в точну відповідність з кількістю російських дипломатів і співробітників технічного персоналу, які перебувають у США. Це означає, що загальна кількість персоналу, зайнятого в американських дипломатичних і консульських установах Російської Федерації, скорочується до 455 осіб. У разі нових односторонніх дій американської влади щодо скорочення чисельності наших дипломатів у США за цим послідує дзеркальна відповідь», – повідомили в МЗС РФ.

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Крім того, російська сторона припиняє з 1 серпня використання посольством США в Росії всіх складських приміщень на Дорожній вулиці в Москві і дачі в Срібному бору.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року в адміністрації президента США Барака Обами прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві та ймовірне втручання Кремля у виборчу кампанію.

Адміністрація Обами зазначила, що дипломатичні маєтки в Нью-Йорку і Меріленді "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Президент Росії Володимир Путін після цього заявив, що не має наміру здійснювати дзеркальні міри, оскільки сподівається покращити відносини із США після приходу у Білий Дім нового президента Дональда Трампа.