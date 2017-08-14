Трамп обіцяє притягнути до відповідальності винних у зіткненнях в Шарлотсвіллі

Президент США Дональд Трамп обіцяє притягнути до відповідальності винних у запеклих сутичках в м. Шарлотсвілл у штаті Вірджинія 12 серпня, в результаті яких загинули три людини і десятки постраждали.

Як повідомляє The Telegraph, про це Трамп заявив сьогодні в Білому домі у зверненні до американського народу.

"Всім, хто діяв злочинним чином у результаті расистського насильства в ці вихідні, - ви будете повністю притягнуті до відповідальності", - заявив він.

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Також Трамп назвав мітинг у суботу "яскравим проявом ненависті та насильства", якому, за його словами, "немає місця в Америці".

Крім того, американський президент засудив расизм, назвавши його "злом".

"Расизм - це зло, а ті, хто викликають насильство від його імені, є злочинцями і головорізами, зокрема ку-клукс-кланівці, неонацисти, білі прихильники екстремізму та інші групи ненависті, які огидні всьому, чим ми дорожимо як американці", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, суд у США відхилив можливість застави для 20-річного Джеймса Алекса Філдса, якого обвинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного завдання тілесних ушкоджень та втечу з місця ДТП після наїзду на демонстрацію в Шарлотсвіллі.

В результаті наїзду загинула одна учасниця акції і ще 19 осіб були поранені, в місті було введено надзвичайний стан.

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Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольоту поліції, який вивчав оперативну обстановку в місті.

Також у місті сталися запеклі зіткнення ультраправих та їхніх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлотсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство. Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».