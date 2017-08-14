Протести расистів у Вірджинії: суд відхилив можливість застави для чоловіка, що машиною протаранив натовп - ЗМІ

Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Таким чином, 20-річний Джеймз Алекс Філдз залишається під арештом – принаймні до часу, поки він матиме адвоката, що зможе оскаржити цей арешт.

Наразі арештований не має захисника через можливий конфлікт інтересів у юристів – унаслідок його наїзду серед потерпілих є родич одного з членів управління призначених адвокатів.

Його звинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень і втечі з місця транспортної пригоди після наїзду на демонстрацію в місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія в суботу, 12 серпня, через що загинула одна учасниця акції і ще 19 людей були поранені.

У Білому домі заявляли, що цей напад «відповідає визначенню тероризму».

За даними поліції, ще 15 людей постраждали в результаті сутичок в інших частинах Шарлотсвілля у вихідні. В кількох районах було введено надзвичайний стан. Також у суботу на околиці Шарлоттсвілля розбився поліцейський вертоліт, загинули дві людини. Поки невідомо, чи пов'язано це із сутичками в місті.