Білий дім уточнив слова Трампа після критики про брак засудження расизму

В адміністрації президента США стали на захист Дональда Трампа через його реакцію на трагічні події в штаті Вірджинія в суботу, 12 серпня, внаслідок яких загинула щонайменше одна людина й ще десятки зазнали поранень.

У Білому домі пояснили, що президент США Дональд Трамп, говорячи про засудження насильства в суботу, мав на увазі також "Ку-клукс-клан", неонацистські та інші екстремістські групи, передає Deutsche Welle.

"Президент ясно сказав у своїй заяві, що засуджує всі форми насильства, фанатизму і ненависті. Звичайно, це включає білих супремасистів, "Ку-клукс-клан", неонацистів і всі екстремістські групи", - повідомили в Білому домі.

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Перед цим Дональд Трамп потрапив під хвилю критики через брак однозначного засудження крайньоправих у зв'язку з подіями напередодні у Вірджинії.

У своїй заяві щодо подій в місті Шарлоттсвіллі він говорив про відповідальність "багатьох сторін" за ескалацію насильства. Тому багато політиків з Демократичної партії та навіть його однопартійці-республіканці вважають, що президент США не зайняв чітку позицію проти радикалів-націоналістів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в американському штаті Вірджинія автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів».