Твіт Обами після зіткнень в Шарлотсвіллі став найпопулярнішим в історії Twitter

10:30, 16 серпня 2017
Світ
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Перша частина запису набрала близько 3 мільйонів лайків.

Барак Обама / REUTERS

Повідомлення колишнього президента США Барака Обами після заворушень, що відбулися в американському Шарлотсвіллі, стало найпопулярнішим за всю історію існування соціальної мережі Twitter. Про це свідчать дані на сайті favstar.fm, який відстежує активність користувачів.

Повідомлення лайкнули близько 3 мільйонів осіб, 1,2 млн користувачів поділилися цим записом. У своєму твіттері Обама процитував південноафриканського державного і політичного діяча Нельсона Манделу.

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Екс-президент в трьох твітах написав: "Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини за колір шкіри, походження або релігію. Люди повинні вчитися ненавидіти, і якщо вони можуть навчитися ненавидіти, то їх можна навчити любити, бо любов більш природна людському серцю, ніж її протилежність — Нельсон Мандела".

До цього найпопулярнішим записом за всю історію мікроблогів Twitter, яка набрала 2,72 млн лайків, був запис співачки Аріана Гранде після теракту 22 травня в Манчестері.

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 серпня, суд у США відхилив можливість застави для 20-річного Джеймса Алекса Філдса, якого обвинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного завдання тілесних ушкоджень та втечу з місця ДТП після наїзду на демонстрацію в Шарлотсвіллі. В результаті наїзду загинула одна учасниця акції і ще 19 осіб були поранені, в місті було введено надзвичайний стан.

Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольоту поліції, який вивчав оперативну обстановку в місті. Також у місті сталися запеклі зіткнення ультраправих та їхніх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлотсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство.

Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».

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