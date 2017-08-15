У Північній Кароліні мітингувальники перекинули пам'ятник військам Конфедерації

В американському місті Дюрам, штат Північна Кароліна, учасники акції протесту перекинули пам'ятник військам Конфедерації, повідомляє телеканал WNCN.

Наголошується, що учасники акції виступали проти расизму і фашизму.

Вони скандували: "Ні Ку-клукс-клану! Ні фашизму!". Після цього кілька людей повалили на землю пам'ятник за допомогою каната, а потім учасники акції почали копати ногами статую, що впала.

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Пам'ятник солдату часів Громадянської війни в США, встановлений в 1924 році, знаходився перед будівлею місцевого муніципалітету. На ньому було написано "Конфедеративні штати Америки".

"Такі пам'ятники стоять по всій країні, їх потрібно прибрати", - заявив організатор акції Лон Трен.

Акція протесту в Дюраме пройшла після зіткнень ультраправих організацій і їх супротивників в Шарлотсвіллі, штат Віргінія. В результаті зіткнень постраждали близько 40 осіб. На території штату було введено режим надзвичайного стану.