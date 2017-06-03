Вибух у Манчестері: Аріана Гранде відвідала постраждалих на її концерті

Американська співачка Аріана Гранде відвідала фанатів, які постраждали в результаті вибуху на її концерті в Манчестері.

Виконавиця побувала в Королівському дитячому госпіталі Манчестера, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Вона поспілкувалася з дітьми, які отримали поранення, їх батьками та персоналом лікарні.

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"Готовий лопнути від щастя, що вона прийшла. Ніколи не бачив Джеден [донька] такою щасливою. Навіть заплакав", - написав батько однієї з постраждалих Пітер Манн.

Раніше цей госпіталь відвідала британська королева Єлизавета Друга.

Співачка Гранде повернулася в Манчестер з США. В неділю вона візьме участь у благодійному заході One Love.

На ньому також виступлять зірки британської та світової поп-сцени Джастін Бібер, Coldplay та інші.

Виручка від продажу квитків буде направлена у фонд We Love Manchester, створений міською радою разом з британським відділенням Червоного Хреста для допомоги постраждалим від теракту.

Публікація від Ariana Grande (@arianagrande) Чер 2 2017 о 4:48 PDT

Нагадаємо, в результаті вибуху на "Манчестер-арені" загинули 22 людини, у тому числі 12 дітей, 75 осіб перебувають у лікарнях, 23 людини в критичному стані.Відповідальність за вибух взяла на себе заборонена в Британії, Росії та інших країнах екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Вибух у концертному залі "Манчестер-арена" - найкривавіший теракт в Британії після вибухів у лондонському метро в липні 2005 року, коли загинуло більше 50 людей.