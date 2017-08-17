Під Барселоною затримали другого підозрюваного в теракті

У місті Манльеу під Барселоною затримано другого підозрюваного у справі про теракт, що стався 17 серпня. Про це повідомляє каталонський телеканал TV3 без вказівки джерела, передє Медуза.

Інформацію про те, що по справі затримані двоє, підтвердив голова Женералітету Каталонії Карлос Пучдемонт.

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Раніше в Манльєу був затриманий перший підозрюваний у теракті. ЗМІ припускають, що це Дрісом Укабір, якого назвали одним із виконавців теракту. Мер міста Ріпол підтвердив, що затриманий був саме він, передає 20 minutos. Повідомлялося і про затримання другого підозрюваного, але підтвердження цьому не було.

Крім того, в передмісті Барселони поліцією був застрелений чоловік, який на машині прорвав оточення в районі Рамблы і поїхав з міста. Пов'язаний він з терактом, невідомо.

Нагадаємо, 17 серпня фургон наїхав на перехожих в туристичному центрі Барселони. Постраждали, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13.