Кількість постраждалих у Барселоні зросла до 80

Тринадцять людей загинули, 80 перебувають у лікарнях після атаки в іспанській Барселоні, повідомив глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон.

Він відзначив хорошу роботу правоохоронних органів. "Наша демократія буде боротися з тероризмом, де б він не відбувався", — сказав Пучдемон в ході виступу, який транслює телеканал 24 Horas.

Пучдемон також нагадав, що Барселона не єдине місто, яке останнім часом стало об'єктом нападу, нагадавши про теракти у Франції, Брюсселі і Лондоні, пише РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, у четвер вдень мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Поліція раніше назвала інцидент терактом. Один з передбачуваних організаторів теракту був заарештований, інший убитий в перестрілці з поліцією.