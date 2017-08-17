Кількість постраждалих у Барселоні зросла до 80
Раніше повідомлялося про 50 постраждалих. При цьому загиблих на даний момент - 13.
Тринадцять людей загинули, 80 перебувають у лікарнях після атаки в іспанській Барселоні, повідомив глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон.
Він відзначив хорошу роботу правоохоронних органів. "Наша демократія буде боротися з тероризмом, де б він не відбувався", — сказав Пучдемон в ході виступу, який транслює телеканал 24 Horas.
Пучдемон також нагадав, що Барселона не єдине місто, яке останнім часом стало об'єктом нападу, нагадавши про теракти у Франції, Брюсселі і Лондоні, пише РИА Новости.
Як повідомляв УНІАН, у четвер вдень мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Поліція раніше назвала інцидент терактом. Один з передбачуваних організаторів теракту був заарештований, інший убитий в перестрілці з поліцією.